Фото: Макс Требухов

У Києві під Офісом президента відбулася акція представників ЛГБТ-спільноти "Тисни, щоб не тиснули на тебе".

Її учасники протестували проти “свавілля радикалів і постійних нападів організованих злочинних угруповань на мирних активісток та активістів”, йдеться у повідомленні організаторів.

Вони вимагали якнайшвидшого ухвалення законопроєкту № 5488 “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо боротьби з проявами дискримінації”, а також – реформи поліції, прокуратури та судової системи і негайного розслідування нападів радикалів на ЛГБТ та феміністичні події, активісток та організації.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Серед інших вимог – зміна керівництва МВС, яке “систематично ігнорує наші звернення та заяви, затягує та закриває справи щодо нападів радикалів”.

Учасники акції тримали у руках плакати “Вирішувати вам, а жити нам”, “Protect queer life”, “Love wins”, “Насильство – це вибір, орієнтація – ні”.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Мітинг відбувся мирно, його охороняла поліція. Зібралося близько 10 опонентів, однак від учасників акції їх відділяв паркан.

Подію організували, серед інших, ГО “Інсайт”, ГО “КиївПрайд”, Центр прав людини ZMINA, Заборона Медiа, ГО “Асоціація ЛГБТ “ЛІГА”, ГО “Гей-Альянс Україна”.

Організатори зазначають, що у 2020 році сталося понад 100 випадків нападів та переслідувань активісток й активістів.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Тільки за останній тиждень радикальні угруповання здійснили чотири напади.

Так, у суботу, 29 травня, в Києві понад 20 чоловіків в масках та балаклавах увірвалися на територію комьюніті-центру ГО “Інсайт”, викрикували дискримінаційні гасла та погрози, залякуючи гостей та організаторів. В Одесі близько 20 людей намагалися зірвати дискусію про права жінок, яку організувала ГО «Інсайт» разом із місцевими активістами.

Після атаки заходу стався напад на офіс ЛГБТ-організації “Ліга” в Одесі, де було розбито кілька вікон.

27 травня в Києві молодики розбили вікно та кидали димові шашки в приміщення, де проходила прем’єра документального фільму “Будьмо, гей! Діалоги про гідність”.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

“Радикальні угруповання не приховують свої атаки, вихваляючись нетерпимістю у своїх облікових записах в соцмережах. Їхня ціль — тиск та залякування. Їхні дії — атака на все громадянське суспільство, це спроби залякати тих, хто відстоює права людини в Україні. Поліція, яка приїжджає на виклики, що пов’язані з нападами агресивних угрупувань, не намагається затримати молодиків на місці, а пошук «хуліганів» після написання заяв про напади поки не приніс жодного результату, попри те, що особи нападників відомі.

Поліція, звично для себе, кваліфікує такого роду атаки та погрози як «хуліганство», адже наразі в законодавстві України немає дієвих важелів впливу на угруповання, які використовують нетерпимість до різних груп населення, як основний привід для атак мирних зібрань, освітніх та культурних заходів”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Макс Требухов

Додамо, законопроєкт № 5488 визначає нетерпимість як відкрите, упереджене, негативне ставлення стосовно категорії осіб, відмінних за такими ознаками, як раса, колір шкіри, політичні, релігійні та інші переконання, статева приналежність, вік, інвалідність, етнічне та соціальне походження, громадянство, сімейний і майновий стан, сексуальна орієнтація, гендерна ідентичність, місце проживання, мова та іншими ознаками. Проєкт пропонує додати до обтяжуючих обставин за адміністративне правопорушення вчинення правопорушення з мотивів нетерпимості.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Нагадаємо, Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій закликала Верховну Раду відхилити вище згаданий законопроєкт №5488.