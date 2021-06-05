Їм буде заборонено в’їзд в Україну строком на 10 і 5 років.

Двоє росіян перепливли Ворсклу, якою проходить українсько-російський кордон, аби відпочити в Одесі.

Про це йдеться на сторінці Держприкордонслужби України у соцмережі Facebook.

Фото: пресслужба МВС

Їх вранці, 5 червня затримав прикордонний патруль, який ніс службу в районі населеного пункту Лукашівка, неподалік від кордону.

Іноземці з собою мали лише посвідчення водія та рюкзак з особистими речами. “Росіяни розповіли правоохоронцям, що мали намір дістатися Одеси, щоб відпочити на морі. Обрали незаконний шлях у зв’язку з дією карантинних обмежень”, – йдеться у повідомленні.

Також прикордонники з’ясували, що одному з них у 2019 році забороняли в’їзд в Україну на 3 роки за порушення українського законодавства. Тоді росіянин в аеропорту "Жуляни" влаштував дебош і здійснив провокаційні дії щодо спроби подальшого нападу на прикордонний наряд.

Наразі чоловіки затримані. За незаконне перетинання державного кордону України їм загрожує адміністративна відповідальність.

Крім цього, обом громадянам РФ буде заборонено в’їзд в Україну строком на 10 і 5 років відповідно.

Нагадаємо, на Сумщині прикордонники затримали чоловіка без документів, який намагався незаконно перейти російсько-український кордон.