Окупанти стріляли біля Пісків та Новгородського

Протягом п’ятниці, 4 червня, у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі, збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Так, неподалік населеного пункту Піски та Новгородське ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру.

Про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ.

Станом на 07:00 5 червня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Бойових втрат серед наших захисників немає.

“Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський запропонував створити новий формат переговорів із врегулювання ситуації в Україні та довкола неї. До нового формату мають увійти питання не лише врегулювання ситуації на Донбасі, а й повернення тимчасово окупованого Криму під контроль України та будівництво газопроводу "Північний потік-2".

За словами президента, такий формат можна було б об'єднати з "нормандським".