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На заступника голови АРМА скоїли напад

Невідомі здійснили кілька пострілів у заступника голови АРМА Володимира Павленка, він отримав поранення середнього ступеню тяжкості. 

На заступника голови АРМА скоїли напад
Фото: Макс Требухов

Вранці 2 червня було скоєно напад на заступника голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління корупційними активами (АРМА) Володимира Павленка, загрози його життю немає.

Про це повідомляє пресслужба Агентства.

Зазначається, що напад стався біля будинку, в якому проживає Павленко.

“За інформацією правоохоронних органів, невстановлені особи здійснили кілька пострілів з вогнепальної зброї, внаслідок чого Павленко отримав поранення середнього ступеню тяжкості. Наразі посадовець перебуває у лікарні, його стан стабільний, загроз життю немає”, - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, в лютому цього року в АРМА повідомляли про систематичний тиск у формі залякувань, прямих погроз та дискредитаційних акцій.

Заступник голови АРМА Володимир Павленко зазначав, що невідомі зокрема розбили вікна в авто і облили кров'ю під'їзд особам з керівництва Агентства, відповідального за прийняття рішень. Хто саме за цим стоїть, в АРМА не знають.

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