АРМА отримала дві заявки на управління "трубою Медведчука"

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління корупційними активами (АРМА) 9 квітня завершило прийом документів на управління арештованою частиною магістрального нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок".

На сайті АРМА повідомляється, що документи надійшли від двох українських компаній, назви яких не повідомляються.

"Наразі АРМА аналізує значний обсяг документів від потенційних управителів, оцінюючи коректність оформлення документів, відповідність учасників кваліфікаційним критеріям, економічні пропозиції компаній, а також їх досвід та ділову репутацію на ринку", - йдеться в повідомленні.

Зараз труба знаходиться на зберіганні держави в особі "Укртранснафти".

Нагадаємо, Рада національної безпеки і оборони також доручила Кабінету Міністрів вжити заходів для збереження та експлуатації частини нафтопродуктопроводів загальною протяжністю 1 433 км, що проходять через територію України. Мова йде про ділянку нафтопродуктопроводів Самара - Західний напрямок і Грозний - Армавір - Трудова, яка проходить територією України. Вона у 2018 році була виведена з державної власності та передана в користування російським комерційним структурам і компаніям, афільованим з нардепом Віктором Медведчуком.

Сам Медведчук заявляв, що він і його родина не причетні до трубопроводу "Самара - Західний напрямок".

Пізніше Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про арешт та передачу в управління АРМА всього майна нафтопродуктопроводу. Водночас до визначення переможця конкурсу та початку ним заходів з управління арештований об’єкт перебуває на відповідальному зберіганні АТ "Укртранснафта".