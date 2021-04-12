Статки засновників Google Ларрі Пейджа і Сергія Бріна перевищили $100 млрд

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Співзасновники Google Ларрі Пейдж і Сергій Брін приєднались до ексклюзивного клубу мільярдерів, статки яких оцінюються більш ніж у 100 млрд доларів.

Як повідомляє Bloomberg, це сталося в кінці минулого тижня у зв'язку з подорожчанням акцій технологічних компаній.

Тепер мільярдерів зі статками понад 100 млрд доларів у світі вісім.

Першим із них цієї позначки ще у 2017 році досяг засновник Amazon Джефф Безос.

У 2019 році до нього приєдналися Білл Гейтс із Microsoft (хоча його багатство сягнуло 100 млрд доларів уже вдруге, попередній раз - у 1999 році) та власник LVMH Moet Hennessy Бернар Арно.

Стрімкі темпи росту технологічної індустрії у 2020 році на фоні пандемії коронавірусу призвели до того, що позначка 100 млрд доларів покорилась також Ілону Маску (Tesla) і Марку Цукербергу (Facebook).

І нарешті на початку 2021 року Воррен Баффет став шостим мільярдером зі статками 100 млрд доларів.

Варто зазначити, що журнал Forbes, який також складає рейтинг мільярдерів, поки що не нарахував Бріну і Пейджу 100 млрд доларів. Зате у цьому списку є засновник Oracle Ларрі Еллісон, якого Bloomberg "оцінює" у 89,3 млрд доларів.