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Косюк продав яхту за €24 млн і продає ще одну за €119 млн

Український мільярдер вирішив позбутися свого флоту.

Косюк продав яхту за €24 млн і продає ще одну за €119 млн
Фото: Fraser Yachts

Засновник "Миронівського хлібопродукту" Юрій Косюк у кінці 2020 року виставив на продаж свої яхти, пише Forbes.

Одна з них - 67-метрова Garçon за 24 млн євро - вже знайшла нового власника, а друга - 85-метрова АСЕ за 119 млн євро - ще продається.

Яхта АСЕ була збудована на німецькій верфі Lurssen, яка спеціалізується на створенні дорогих супер- і мегаяхт за індивідуальними проєктами.

Яхта Косюка – плавуча пʼятипалубна вілла з вертолітним майданчиком. Тоннаж яхти – 2732 т, максимальна швидкість – 31 км/год. На ній є кілька видів лазень, басейн із прісною водою, салон краси, масажний кабінет.

Утримувати яхту, подібну ACE, коштує 8-9 млн євро на рік, а здати в оренду можна за 750-800 тисяч євро на тиждень.

Більш скромна Garçon була збудована на верфі Damen Shipyards. 

На думку видання, продаж яхт може бути пов'язаний з невдалим роком для МХП, яка зазнала збитків 133 млн доларів.

Нагадаємо, що за підсумками 2020 року Косюк вилетів зі списку Forbes.

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