Вітренко написав заяву на звільнення, – джерела

В.о. міністра енергетики Юрій Вітренко написав заяву на звільнення. За словами джерел LB.ua у владних колах, він зробив це ще до візиту в складі української делегації у Катар.

Пошук кандидатур замість нього триває. Проводяться співбесіди як з тими, хто раніше займав посаду міністра енергетики, так і з новими претендентами, йдеться у матеріалі LB.ua "Витренко ищут замену".

"До мене були питання про готовність очолити відомство. Але предметних розмов, як виходити з кризи, що робити для наведення порядку, скажімо, в електроенергетиці, у зеленій енергетиці, з шахтам і так далі – такого не було. Тож ці розмови не є серйозними", - повідомив один з учасників таких бесід.

За даними джерел видання, рішення щодо звільнення Вітренка може бути ухвалено лише після визначення альтернативного кандидата на посаду керівника міністерства.

Причинами бажання замінити очільника Міненерго джерела називають розчарування Банкової у Вітренку та те, що в.о. міністра нібито не зміг знайти спільної мови з очільником уряду.

Нагадаємо, що Вітренка наполегливо намагалися зробити міністром енергетики, але парламент двічі відмовився це робити. Після другої невдалої спроби призначення у "Слузі народу" повідомили, що втретє вноситимуть його кандидатуру. А в разі, якщо його не призначать, Вітренко може отримати нову посаду - члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) з перспективою очолити комісію.

Втім вносити третю постанову про його призначення в зал Верховної Ради втретє не довелося – натомість парламент ухвалив поправки до закону про держслужбу, які наділили Вітренка в статусі виконувача обов'язків усіма повноцінними міністерськими повноваженнями.