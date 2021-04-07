Херсонський завод "Судмаш" виставили на приватизацію

Фонд державного майна виставив на приватизацію 100% акцій ПАТ "Херсонський завод Судмаш".

Про це повідомила пресслужба Фонду.

Підприємство, яке було засновано в 1998 році на базі машинобудівного підрозділу Херсонського суднобудівельного об'єднання, хочуть продати за 67,2 млн гривень.

Торги заплановано на 30 квітня.

Раніше на заводі виготовляли продукцію лише для суден, але тепер замовниками заводу є також сільськогосподарські компанії і ДСНС. "На «Судмаші» розробляють автомобільні підйомники висотою до 40 метрів, якими обладнані пожежні та рятувальні підрозділи ДСНС. Крім цього, тут спроектували дослідний зразок причіпного підйомника телескопічного з висотою підйому робочої платформи до 15 метрів", - йдеться в повідомленні.

У 2020 році виручка підприємства становила менше від мільйона гривень, а збиток сягнув 1,4 млн гривень.

Там працюють лише 22 людини.

За умовами продажу, завод повинен, зокрема, зберегти основні види діяльності протягом одного року, стільки ж часу не звільняти людей, протягом шести місяців погасити борги із зарплати і з податків.