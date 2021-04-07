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АМКУ вивчить ціноутворення на послуги таксі під час локдауну в Києві

До столичного відділення комітету надійшло багато скарг. 

Антимонопольний комітет України почав дослідження ціноутворення на послуги служб таксі під час "транспортного локдауну" в Києві.

Голова столичного територіального відділення АМКУ Олексій Хмельницький на своїй сторінці в Facebook повідомив, що від киян щодо цього надійшла велика кількість скарг. 

"Особливо вразила киян цінова політика таких компаній, як «УБЕР», «БОЛТ» та «Уклон», що мають левову частку замовлень у Києві. Слід зазначити, що перші 2 компанії мають іноземне коріння та працюють через відповідні додатки. Таку кількість скарг ми не можемо ігнорувати", - написав він. 

Фото: Facebook Олексій Хмельницький

Фото: Facebook Олексій Хмельницький
Фото: Facebook Олексій Хмельницький

Хмельницький зазначив, що ця ситуація, коли в години пік тарифи зросли у два-три рази, може свідчити про наявність в діях перевізників та організаторів перевезень можливих ознак порушення, передбаченого частиною третьою статті 6 Закону України "Про захист економічної конкуренції" (антиконкурентні узгоджені дії суб’єктів господарювання) та/або частиною першою статті 13 Закону України "Про захист економічної конкуренції" (зловживання монопольним (домінуючим) становищем).

"Північне міжобласне ТВ АМКУ (Київське обласне територіальне відділення АМКУ), розпочало дослідження щодо дотримання учасниками ринків надання послуг з перевезення пасажирів у м. Києві, а також організації таких перевезень (за допомогою відповідних додатків, вебсайтів, інформаційних платформ тощо) в період дії обмежувальних заходів, спричинених коронавірусом SARS-CoV-2", - додав голова столичного відділу АМКУ.

Нагадаємо, що у перший день "транспортного локдауну", коли проїзд громадським транспортом став можливим тільки зі спеціальними перепустками, вартість поїздки на таксі зросла удвічі, а подекуди і втричі.

Таксі були складно викликати через високий попит та великі затори. Протягом дня, коли дороги розвантажилися, вартість поїздок повернулася приблизно до "докарантинних" меж.

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