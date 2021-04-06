Мережі АЗС знижують ціни на бензин після меморандуму з Кабміном

Документ передбачає, що ціни на всі марки нафтопродуктів у квітні будуть нижчими за 30 грн/л.

Роздрібні мережі АЗС 6 квітня продовжили знижувати ціни на бензини на тлі підписання меморандуму між Кабміном та Нафтогазовою асоціацією України.

Про це повідомляє enkorr з посиланням на дані оперативного моніторингу консалтингової групи "А-95".

Зокрема, на станціях Shell ціна на бензин марки А-92 опустилася на 40 коп/л, до 27,97 грн/л, а "п'ятірка" здешевіла на 80 коп/л, до 29,14 грн/л.

У мережі "Паралель" бензин А-92 здешевів на 1 грн/л, до 29,30 грн/л, бензин А-95 - до 29,80 грн/л (-1,5 грн/л). На Mango бензини здешевіли на 30 коп/л, дизельне пальне - на 90 коп/л.

Такі мережі як "Маркет" та "Автопорт" знизили ціни на бензини в межах 20-70 коп/л. Motto опустила ціну на ДП у Харківській області на 20 коп/л, до 25,78 грн/л.

Вчора, 5 квітня, відкоригували ціни на бензини такі оператори як ОККО, WOG, UPG, KLO та інші.

Нагадаємо, Кабінет міністрів у п'ятницю, 2 квітня, підписав меморандум з Нафтогазовою асоціацією України, яка об'єднує найбільші мережі АЗС. Його мета - розвиток нормального ринку нафтопродуктів без нелегальних заправок і стабільними цінами.

За умовами меморандуму, мережі АЗС повинні дотримуватися принципів прозорої та добросовісної конкуренції, платити податки в повному обсязі і забезпечувати споживачів якісними нафтопродуктами за ринковими цінами.

Компанії-учасники асоціації зобов'язалися формувати ціну на нафтопродукти на умовах вільної конкуренції та з урахуванням кон’юнктури на світових ринках. Документ передбачає, що ціни на всі марки нафтопродуктів у квітні будуть нижчими за 30 грн/л. Перевищення цього рівня можливо лише в разі різкої зміни кон'юнктури світового ринку.