Антимонопольний комітет оштрафував Google на 1 млн гривень

ТОВ "Гугл" не надавало комітету інформацію більше року.

Антимонопольний комітет оштрафував компанію "Google Україна" на 1 млн гривень за ненадання інформації.

Таке рішення прийняла Тимчасова адміністративна колегія АМКУ на засіданні 2 квітня, інформує пресслужба відомства.

"Розмір штрафу обумовлюється обтяжуючими обставинами, а саме тим фактом, що ТОВ «Гугл» не надавало Комітету затребувану інформацію більше року", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що ця інформація була необхідна комітету для розслідування за заявою фізичної особи-підприємця щодо блокування його облікового запису у додатку "Google Мій бізнес".

В АМКУ повідомляють, що вже в рамках розгляду справи, порушеної проти товариства за ненадання інформації на вимогу Комітету, відповідачем було надано затребувану інформацію, що також враховано при визначенні розміру штрафу.

За даними аналітичної системи YouControl, ТОВ "Гугл" зареєстроване в Києві. Засновниками є Гугл Інтернешнл ЛЛС та Гугл ЛЛС. Кінцеві бенефіціарні власники цих компаній - Ларрі Пейдж та Сергій Брін.

Нагадаємо, в лютому Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №4184, який зобов’яже інтернет-гігантів, що працюють в Україні, сплачувати податки до українського держбюджету.