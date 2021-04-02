"Трубу Медведчука" демонтували по частинах

На деяких ділянках магістралі залишились лише сліди демонтажу.

Нафтопродуктопровід "Самара-Західний напрямок" за попередніх власників у 2017-2019 роках демонтували по частинах.

Про це свідчать матеріали інвентаризації об’єкта, з якими ознайомилась редакція LB.ua.

За наявною у редакції інформацією, на зараз, зокрема, відвідна траса N13 ділянки 23 фактично відсутня (з 0 до 13 км) по всій довжині, при чому, залишились лише сліди демонтажу.

Червоним позначено знищені ділянки

Лінійна частина ділянки 43 цієї ж траси з 441 км (64 км знаходиться на консервації на території Берегівського, Виноградівського районів Закарпатської області) фактично відсутня (значна частина демонтована).

Лінійна частина ділянки 43 траси N1А з 351 км по 420 км (з 31.01.2019 розконсервована, розташована на території Перечинського, Свалявського районів Закарпатської області) фактично відсутня (демонтовано щонайменше 12 км окремими ділянками).

Лінійна частина ділянки 43 траса N19 з 0 км по 72 км (територія Свалявського, іршавського, Виноградівського районів Закарпатської області), фактично відсутня (демонтовано щонайменше 8.2 км окремими ділянками).

Президент Володимир Зеленський 2 квітня після засідання РНБО заявив, що попередніми власниками було знищено майже 400 кілометрів нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок".

Магістраль було повернуто у власність держави рішенням Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) від 19 лютого.