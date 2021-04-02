Из Киева в провинцию – какие ведомства собрались переводить в регионы

Перенос органов власти из столиц ы – это часть предвыборной программы президента Зеленского и программы деятельности правительства. Итогом преобразований должна стать «разгрузка» Киева и мощный импульс для социально-экономического развития регионов, которые примут «изгнанников». LB.ua удалось выяснить, какие именно органы власти и куда могут быть переселены, какие плюсы и минусы будут от этого процесса.

В Украине в ближайшие годы планируют переместить в регионы ряд центральных органов исполнительной власти. Уже в ближайшие месяцы рабочая группа определит, какие службы, агентства и инспекции должны будут сменить прописку в 2022-2023 годах.

Фото: Lb.ua

На днях на заседании Координационного совета по вопросам реформирования государственного управления среди прочих, обсуждался вопрос перемещение центральных органов исполнительной власти из Киева в регионы.

Сегодня отечественная система центральных органов исполнительной власти (ЦОИВ) состоит из 20 министерств и 56 различных ведомств (служб, агентств, инспекций). Потому не удивительно, что многие восприняли эту информацию, как сигнал о возможном переезде части министерств.

Однако в комментарии LB.ua министр Кабинета министров Олег Немчинов дал понять, что министерств это не коснётся. Также он отметил, что предложение взято не с потолка, а подготовлено в соответствии с предвыборной программой президента Владимира Зеленского и программой деятельности правительства.

По его словам, в Кабмине детально изучили опыт других стран, после чего пришли к единому мнению, что плюсов от нововведения будет гораздо больше, чем минусов.

«Мы думаем, что стоит начинать с тех ЦОИВ, которые только созданы, требуют нового помещения и набора персонала. Это и комиссии, регулирующие тот или иной вид деятельности, это и специальные правоохранительные органы, создаваемые в соответствии с решением ВР. Они спокойно могут быть созданы сразу в регионах. Кроме этого, мы уделяем внимание тому, что территориальные подразделения не концентрируются в одном городе, например, в Харькове, Днепре, Львове или Одессе. Они могут концентрироваться в других региональных городах – Николаеве, Тернополе, Сумах и т.д. Это все можно будет реализовать после того, как мы отойдем от бумажного документооборота», – отметил Немчинов.

Фото: Укринформ Олег Немчинов

Также он добавил, что обо всем этом можно будет говорить после перехода к режиму электронного правительства и государства в смартфоне, который сейчас продолжается.

Общие моменты реформы

В распоряжении LB.ua имеется презентация предложений по «деконцентрации». Главными целями намеченного в Украине перевода госорганов в провинцию указаны приближение процесса формирования и реализации политик к людям, а также уменьшение нагрузки на Киев.

Реализация этой задумки должна существенно стимулировать экономическое развитие регионов, что выльется в создание там новых рабочих мест и ускорение процессы реинжиниринга, цифровой трансформации и уменьшить роль чиновников в жизни человека.

Главными кандидатами на «выселение» из киевских офисов будут новосозданные органы, ведомства, у которых есть какие-то проблемы с размещением в столице, а также имеющие региональную специфику работы и связанные с той или иной сферой (экология, инфраструктура, сельское хозяйство и так далее). Ещё одна категория – «перспективные» органы (если в том или ином регионе планируется создавать центр развития (например, азартных игр или туризма).

При выборе новых «портов приписки» планируют использовать ряд критериев. Прежде всего это – наличие регионального офиса, в который можно переехать, а также возможность оперативно цифровизировать ключевые процессы. Важным моментом будет факт того, что большинство функций по реализации политики органа осуществляют его территориальные органы.

Также должна быть связь деятельности ведомства с региональными особенностями, наличие квалифицированного персонала на местах, доступ к интернету, перспективы развития транспортного сообщения и наличие качественных офисных помещений соответствующей площади. Предполагается, что это будут города с населением от 50 до 900 тысяч человек.

Фото: decentralization.gov.ua

Риски

В Кабмине не питают иллюзий относительно того, что эта идея будет воспринята на ура – ожидается сопротивление – как со стороны представителей перемещаемых органов власти, так и курирующих их министерств. Всё это может привести к блокированию работы во время переходного периода, что негативно скажется на качестве работы.

Едва ли не основной проблемой назван кадровый вопрос, поскольку опытные работники могут не захотеть менять Киев на провинцию (таких может быть до 80-90%). А на местах может оказаться недостаточно квалифицированного персонала.

Необходимо будет искать дополнительное финансирование на переезд, переоборудование помещений, установку спецсвязи и так далее. И хорошо, если условная служба переедет в существующее здание – может возникнуть необходимость возводить новое, что выльется не в один десяток миллионов гривен.

В Кабмине даже подсчитали, что в случае переезда Министерства молодежи и спорта в новое здание в другом городе придется выложить 173 млн грн на его строительство. Причём займёт этот процесс полтора года. При варианте с арендой придется платить по 13,5 млн грн. в год. Для Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей эти цифры немного скромнее: 120 миллионов при переезде в новое здание и 5,7 миллионов в год – при аренде помещений.

Фото: facebook/Міністерство молоді та спорту України

По предварительному плану уже в апреле для подготовки предложений по реформе создадут рабочую группу. В её состав войдут представители Офиса президента, Кабмина и профильного парламентского комитета.

В мае-июне эта группа должна будет определить те ЦОИВ, которые будут переведены из столицы, и места их новой дислокации, а до конца июля проведут все расчёты и подготовят детальные планы переездов.

В августе-сентябре Кабмин планирует выйти на утверждение законопроектов и принятие необходимых актов правительства.

Непосредственно «деконцентрация» госорганов запланирована на 2022-2023 годы.

Кого куда переведут – предварительный план

На сегодняшний день уже известен предварительный список структур, которые могут быть переведены в регионы.

Например, Государственное космическое агентство Украины предлагается переместить в Днепр, где находятся главные предприятия отрасли («Южмаш» и КБ «Южное»). Администрацию морских портов Украины предлагается вернуть в Одессу или переместить в Николаев (сейчас центральный офис АМПУ расположен в Одессе, а юридический адрес – в Киеве).

Фото: facebook/Державне космічне агентство України

Госагентству развития туризма хотят сменить прописку на Полтаву, Черкассы или Умань, Госслужбе охраны культурного наследия – на Жовкву во Львовской области, а Госинспекция культурного наследия также – на Умань.

Долговое агентство Украины могут разместить в Тернополе, а Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей – в Черноморске, Сумах или Хмельницком.

Что касается Госслужбы по безопасности на транспорте («Укртрансбезпека») и Государственной архитектурно-строительной инспекции, то предлагается перезапустить их работу в других городах, но пока без какой-либо географической конкретики.

Также нужно добавить, что из-за войны Донецкая и Луганская облгосадминистрации размещены соответственно в Краматорске и Северодонецке. А в конце январе Офис центрального аппарата Государственной экологической инспекции, который специализируется на промышленном загрязнении, заработал в Кривом Роге. В родной город президента его «сослали» прежде всего для контроля «Криворожстали», принадлежащей ArcelorMittal.