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Кабмін вирішив об'єднати два виші з Дніпра

ДНУЗТ і НМетАУ стануть Університетом науки і технологій.

Кабмін вирішив об'єднати два виші з Дніпра
Фото: diit.edu.ua

Кабінет міністрів вирішив об'єднати два виші з Дніпра - Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка Лазаряна та Національну металургійну академію України.

Про це повідомив депутат Олексій Гончаренко, який відвідує засідання уряду.

На їх основі буде створено новий Український державний університет науки і технологій.

Студенти, які навчаються в ДНУЗТ і НМетАУ, продовжать здобувати освіту в новому університеті за обраними спеціальностями.

Нагадаємо, що НМетАУ є найстаршим вищим металургійним навчальним закладом України. Вона веде свою історію від заводського відділення Катеринославського вищого гірничого училища, створеного у жовтні 1899 року.

У 1912 році відділення стало окремим факультетом, у 1930 - інститутом, у 1993 - академією.

ДНУЗТ було створено як інститут інженерів залізничного транспорту в 1930 році. В 1993 році він отримав статус університету, а в 2002 році - нинішню назву та ім'я академіка Лазаряна.

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