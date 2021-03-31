Дівчинка зламала ногу, її госпіталізували. Жінка не постраждала.

Фото: facebook.com/DSNSKHM

У Летичеві Хмельницької області бійці Державної служби з надзвичайних ситуацій врятували матір та 5-річну дитину із 17-метрового колодязя, в якому не було води.

Про це повідомляє пресцентр обласного управління ДСНС.

Зазначається, що повідомлення про те, що на вулиці Гончарна в смт Летичів, у колодязь впала 5-ти річна дитина та її мати, надійшло до служби порятунку "101" 30 березня о 16:55.

На місце події негайно направилися рятувальники 15 Державної пожежно-рятувальної частини. Бійці ДСНС за допомогою рятувальної мотузки спустилися в колодязь, звідки спершу дістали дівчинку та передали її медикам, далі витягнули жінку.

Фото: facebook.com/DSNSKHM

Фото: facebook.com/DSNSKHM

Фото: facebook.com/DSNSKHM

Унаслідок інциденту дитина отримала перелом ноги, мати не постраждала. Травмовану забрали медики для подальшого обстеження.

Зі слів жінки, її дитина випадково потрапила до аварійного колодязя. Побачивши це, вона негайно кинулася за дівчинкою. На щастя, обоє залишилися живими.