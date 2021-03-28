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На Дніпропетровщині у пожежі загинула 86-річна жінка

Займання виникло в одній з кімнат одноповерхового будинку. 

У Дніпропетровській області у результаті пожежі загинула жінка.

Про це повідомили місцеві надзвичайники.

“28-го березня о 10:45 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у приватному житловому будинку на вулиці Підгородній села Веселе Криворізького району”, – йдеться у повідомленні.

Фото: ДСНС

За вказаною адресою було направлено відділення 23-ої державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Прибувши на місце, вогнеборці встановили, що займання виникло в одній з кімнат одноповерхового будинку. Горіло домашнє майно на площі 12 кв.м.

Пожежу ліквідували місцеві мешканці до прибуття пожежно-рятувального підрозділу.

Фото: ДСНС

Всередині помешкання у ліжку вони виявили тіло загиблої власниці – жінки, 1935 року народження.

За викликом залучено 3 чоловіка особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, у неділю, 28 березня Івано-Франківську сталася пожежа у житловому будинку, загинув чоловік.

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