В Івано-Франківську у результаті пожежі загинув чоловік

В Івано-Франківську сталася пожежа у житловому будинку, загинув чоловік.

Про це повідомили місцеві надзвичайники.

“28 березня о 05:25 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в місті Івано-Франківськ на вулиці Північний Бульвар”, – йдеться у повідомленні.

Як з'ясувалося, виникла пожежа квартири на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку.

Пожежу вдалося ліквідувати о 05:50

Надзвичайники провели евакуацію жителів з верхніх поверхів будівлі за допомогою автодрабини.

“На місці події було знайдено потерпілого, який не подавав ознак життя та винесено його на свіже повітря. На жаль, медики константували смерть чоловіка”, – додали у ДСНС.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

Нагадаємо, на Черкащині у пожежі загинула літня жінка та двоє малолітніх дівчаток. Попередня причина пожежі - порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічки.