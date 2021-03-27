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На Миколаївщині у пожежі загинули чоловік та жінка

Вогонь зайнявся у літній кухні.

У Миколаївській області у результаті пожежі загинуло двоє осіб.

Про це повідомили місцеві рятувальники.

“26 березня о 21:33 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння на вул. Братів Жосан с. Великосербулівка Єланецької селищної ради”, – зазначили у ДСНС.

Фото: ДСНС

Надзвичайники встановили, що горить літня кухня. Під час розвідки рятувальники виявили тіла загиблої жінки та чоловіка 1957 р.н.

О 22:30 вогнеборці локалізували пожежу на площі 30 кв. м та о 23:28 ліквідували, її причина встановлюється.

Фото: ДСНС

Від ДСНС працювало троє осіб.

Фото: ДСНС

Нагадаємо, 19-20 березня у Миколаївській області за добу на пожежах в житлі загинуло двоє осіб, ще одного з опіками госпіталізовано.

8 березня у Києві внаслідок пожежі у недобудованій лазні загинуло три людини.

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