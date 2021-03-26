На Андріївському узвозі в Києві встановили пам'ятник Миколі Гоголю. Скульптура з’явилася "без оголошення війни", без анонсів, обговорень і конкурсів, зазначає голова "Ради з урбаністики Києва" Віталій Селик.

Фото: Evgen Karas

На п’єдесталі вказано, що скульптура створена Борисом Довганем ще у 2008 році, і що це його подарунок Києву.

"Але є одна нестиковка - цей митець помер 2019 року у віці 90 років", - зауважує Селик.

Проте, за його словами, два роки тому, 25 березня, за місяць до смерті скульптора, на Андріївському узвозі був відкритий скандальний пам’ятник співаку Олександру Вертинському. Меценатом встановлення був відомий колекціонер Олександр Брей, який має поруч офіс. Селик припускає, що і нове встановлення пам’ятника - це справа його рук.

"І якщо пам’ятник Вертинському ще якось в’яжеться до Андріївського узвозу, то перебування Гоголя біля сходів на гору Клинець, що передує Замковій, виглядає дивно і нелогічно. В кінці-кінців є ж вулиця Гоголівська", - зауважив він.

Фото: Evgen Karas

На думку київського урбаніста, "це насправді, дуже погана тенденція появи у важливих місцях Києва некоректних пам’ятників без обговорень".