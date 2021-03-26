Українці юдейського віросповідання другий рік поспіль святкуватимуть Песах удома

Сьогодні ввечері починається Шаббат аГадоль - шаббат перед святом Песах. А вже завтра, 27 березня, у суботу, українці юдейського віросповідання починають святкувати Песах - біблейське свято на честь виходу з Єгипту.

Песах вже другий рік поспіль відзначається в умовах карантину та локдауну. Саме тому 24 березня, за три дні до свята, головний рабин Києва рав Йонатан Маркович та єврейська громада міста Києва надіслала декільком тисячам родин усе необхідне для святкування вдома - мацу та вино.

"Найголовніше, що є в людини, - це її життя та здоров'я, подаровані Всевишнім. Саме тому, важливо дослухатися думки лікарів, сидіти вдома, берегти себе та виконувати усі рекомендації МОЗ. Седер (святкову вечерю) можна й треба зробити не в синагозі, а власноруч вдома. Для цього ми надсилаємо набори з усім необхідним для усіх вірян", - каже головний рабин міста Києва рав Йонатан Беньямін Маркович.

Також, додатково, громада надіслала харчові набори та новий одяг усім потребуючим цього вірянам та представникам незахищених верств населення України.

"Песах - це про вихід не лише з рабства, а й про набуття впевненості. Саме тому ми надсилаємо допомогу усім, кому можемо. Щоб подарувати їм впевненість, щоб вони не відчували себе потребуючими, щоб могли вдягнути чистий та новий одяг" - коментує речник Єврейської громади міста Києва Леонід Барац.

За традицією, свято триває вісім днів, протягом яких забороняється вживати цілий ряд продуктів, зокрема локшину, бобові, крупи, пиво, хліб та арахіс. А перші дві святкові трапези включають хрін, солону воду та гіркі трави - як згадку про гірке життя та сльози, пролиті під час рабства.

Нагадаємо, указом Президента України №303/2020 Песах визначається як загальнодержавне свято в Україні.