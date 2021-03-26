​"Укрзалізниця" продовжила обмеження з висадки та посадки пасажирів у чотирьох областях

У Києві та Київській області, а також Сумській та Одеській областях обмежень немає.

"Укрзалізниця" оновила інформацію про рух поїздів в областях України, оголошених "червоними" карантинними зонами.

Про це повідомляється на сайті "УЗ".

Зазначається, що в Миколаївській області до 1 квітня включно обмежень висадки-посадки не буде, але ситуація може змінитися у зв'язку з динамікою захворюваності в регіоні.

У Львівській області висадка і посадка пасажирів не обмежені щонайменше до 30 березня включно, також залежно від розвитку епідеміологічної ситуації в регіоні.

У Києві та Київській області, а також Сумській та Одеській областях обмежень висадки-посадки немає.

У Чернівецькій, Івано-Франківській, Житомирській та Закарпатській областях обмеження з продажу квитків, а також висадки-посадки продовжено до 6 квітня включно. Водночас в "УЗ" зазначають, що компанія стежить за динамікою захворюваності в регіонах і готова і до призначення спецрейсів за погодженням із Міністерством охорони здоров'я, і до відновлення повноцінного пасажирського сполучення в цих регіонах.

Нагадаємо, 22 березня, Кабінет міністрів погодив зміни в порядку застосування транспортних обмежень для "червоних зон". Транспортні обмеження вводитимуть окремими рішеннями державних або регіональних комісій для кожного регіону, а не автоматично за фактом потрапляння регіону до офіційного переліку "червоних зон" за рішенням МОЗ.

"Зі свого боку "Укрзалізниця" одразу ж пропонуватиме спецрейси до таких регіонів з метою запобігання неконтрольованим перевезенням пасажирів, які вимушені терміново покинути регіон", - наголосили в УЗ.

10 березня "Укрзалізниця" призупинила рух потягів у "червоних" зонах. А раніше "УЗ" призначила 10 спецрейсів з і до Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей для безпечного вивезення пасажирів, яким критично важливо виїхати з карантинної зони.