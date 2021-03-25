Згідно з контрактом, укладеним ще у 2017 році, польська компанія мала поставити понад 90 одиниць техніки, але українська сторона отримала лише 20 машин.

Державне підприємство "Житомирський бронетанковий завод", що входить до складу ДК "Укроборонпром", відновило та підготувало до передачі Збройним силам України 26 БМП-1АК, які раніше за рішенням суду були примусово вилучені у польського постачальника.

Про це повідомляється на сайті "Укроборонпрому".

Згідно з контрактом, укладеним ще у 2017 році, польська компанія "WTORPLAST S.A." мала поставити понад 90 одиниць техніки для українських військових три роки тому. Однак, українська сторона отримала тоді лише 20 машин.

"Ми зіткнулися з такою ситуацією, що закордонний партнер системно не виконував свої зобов’язання. Тому цю техніку "Укрспецекспорту" довелося "добувати" шляхом судових і виконавчих проваджень", - розповів заступник гендиректора "Укроборонпрому" з виробництва Ігор Фоменко.

У липні 2020 року польський суд задовольнив позов української Державної компанії "Укрспецекспорт" до "WTORPLAST S.A." та зобов’язав останню поставити 26 одиниць техніки Україні, а також повернути авансові платежі за контрактами та компенсувати судові витрати – загалом понад $3 млн.

Фото: ukroboronprom.com.ua

У жовтні минулого року бойові машини піхоти було доставлено на Житомирський бронетанковий завод. Техніка надійшла в незадовільному технічному стані та без документації. Тому фахівці підприємства почали приводити машини до ладу.

"Довелось усувати наслідки тривалого зберігання техніки. Було перевірено шасі, двигуни, підготовлено необхідну документацію тощо. Наразі машини повністю відповідають технічним вимогам замовника та пройшли всі необхідні випробування. Військове представництво їх прийняло. БМП готові до відвантаження замовнику – Міністерству оборони України", - розповів керівник заводу Олексій Жуковець.

Фото: ukroboronprom.com.ua

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