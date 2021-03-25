Окупанти обстріляли позиції ЗСУ неподалік Світлодарська

З початку цієї доби 25 березня, зафіксовано один обстріл позицій українських захисників з боку російсько-окупаційних військ на Донбасі - в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Неподалік селища Світлодарськ, окупанти відкривали вогонь у бік позицій українських захисників зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Бойових втрат серед українських захисників немає.

Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань РФ та її найманців.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 24 березня, російські найманці сім разів порушили режим припинення вогню в районі проведення Операції об'єднаних сил, зокрема - із забороненого озброєння.