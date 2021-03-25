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В Україні очікується підвищення температури

Найближчі дві доби переважно без опадів.

В Україні очікується підвищення температури
Фото: Вера Касьян

У найближчі дві доби в Україні в більшості областей без опадів, очікується поступове підвищення температури.

Про це з посиланням на Укргідрометцентр повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У п'ятницю, 26 березня, в Україні без опадів, лише в південних і південно-східних областях вночі, вранці мокрий сніг із дощем, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер північний, 3-10 м/с.

Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу; вдень 5-10° тепла; в Карпатах вночі 5-10° морозу, вдень 0-5° тепла.

У Києві в п'ятницю без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 7-9° тепла.

У суботу, 27 березня, в Україні без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-10 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 7-12° тепла, в західних областях місцями 13-15°.

У Києві в суботу без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 9-11° тепла.

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