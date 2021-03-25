Суд обрав запобіжний захід одному з учасників мітингу під Офісом президента

Суд відправив на цілодобовий домашній арешт Євгена Строканя, якого підозрюють в хуліганстві під час мітингу під Офісом президента на підтримку Сергія Стерненка 20 березня.

Про це повідомляє “Українська правда”.

Сьогодні о 16:00 суд мав обрати запобіжні заходи трьом учасникам мітингу - Євгену Строканю, Олексію Білковському та лідеру руху "Гонор" Сергію Філімонову. Проте судові засідання не почали вчасно.

Увечері Строканя відправили на цілодобовий домашній арешт.

Учора аналогічний захід застосували для Влада Сорда - єдиного затриманого учасника акції безпосередньо на місці події. Правоохоронці вважають, що саме він бив скло у дверях Офісу президента.

Засідання щодо Олексія Білковського та лідера руху "Гонор" Сергія Філімонова перенесли на 25 березня.

Філімонову інкримінують хуліганство, стаття передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Прокуратура клопоче про запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Сьогодні також правоохоронці оголосили підозру громадському активісту Роману Ратушному через участь у акції під Офісом президента.

Нагадаємо, що 20 березня під Офісом президента проходила акція на підтримку Сергія Стерненка. Деякі учасники палили фаєри, обмалювали стіни будівлі та побили скло. Правоохоронці затримали тільки одного чоловіка, якого назвали "одним з найбільш агресивних учасників акції".

Сергій Філімонов у коментарях про події того вечора повідомляв, що биття вікон у план мітингарів не входили.