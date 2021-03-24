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Кіпр відкриває кордони для туристів з України

З 1 квітня за наявності негативного ПЛР-тесту перебування без карантину буде гарантовано.

Кіпр відкриває кордони для туристів з України
Фото: EPA/UPG

Кіпр відкриває свої кордони для всіх приїжджих з України, починаючи з 1 квітня 2021 року.

Про це йдеться у повідомленні представництва Міністерства туризму Кіпру в Україні, передає Укрінформ.

"Кіпр відкриває свої кордони для всіх відвідувачів з України, вживаючи всіх необхідних заходів для забезпечення можливості подорожуючим насолоджуватись відпочинком у безпеці та безтурботності", - заявили у представництві кіпрського міністерства.

При цьому зазначається, що всім подорожуючим, які пройшли тестування та у яких підтверджена відсутність COVID-19, буде гарантовано перебування без карантину.

Водночас діти до 12 років звільнені від проходження тестування, а діти віком від 12 до 18 років матимуть проходити тестування згідно із чинним протоколом, пояснили у представництві Мінтуризму Кіпру.

17 лютого влада Кіпру заявила, що країна відкриється для іноземних туристів з 1 березня і буде запроваджено кольорове кодування для країн за швидкістю поширення COVID-19.

Однак з 1 березня Кіпр не відкрив кордони для українців.

Нагадаємо, у грудні минулого року влада Кіпру вирішила впускати вакцинованих від ковіду туристів без ПЛР-тесту.

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