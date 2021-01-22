Кіпр з 1 березня відкриє кордони для туристів з 56 країн

Країни будуть поділені на три зони: червону, помаранчеву, та зелену.

З 1 березня Кіпр відкриє кордони для 56 країн, у тому числі - для туристів з України.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на місцеве видання "Cyprus Mail".

"Згідно з рішенням ради міністрів, з 1 березня пасажири з 56 країн зможуть відвідувати Кіпр без обов'язкового карантину за умови, що їх тест на коронавірус по прибуття не виявиться позитивним", - зазначив заступника міністра туризму країни Саввас Пердіос.

У список 56 країн входять країни ЄС і Європейської економічної зони, Великобританія, Україна, Білорусь, Росія та деякі інші.

Країни розділять на три категорії в залежності від ситуації з коронавірусом. Представникам "червоної категорії" знадобляться тест ПЛР для в'їзду і ще один після прибуття. Для "помаранчевої" - необхідний лише тест для в'їзду, а для "зеленої категорії" аналізи не знадобляться.

Заступник міністра додав, що в 2021 році Кіпр стимулюватиме туристів не тільки на пляжний відпочинок в країні, а й на відвідування природних об'єктів, гір та "винних стежок".

Нагадаємо, у грудні минулого року влада Кіпру вирішила впускати вакцинованих від ковіду туристів без ПЛР-тесту.

На початку року на Кіпрі виявили більше 10 випадків інфікування новим "британським" штамом коронавірусу.