Україна закупила китайську вакцину від коронавірусу Sinovac. Що це за вакцина, чи вона ефективна і коли розпочнеться вакцинація?
Україна закупила китайську вакцину від коронавірусу Sinovac. Що це за вакцина, чи вона ефективна і коли розпочнеться вакцинація?
Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення з 1 січня (оновлено)
Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення з 1 січня (оновлено)
Від ковіду померла солістка Національної опери України та волонтерка Олександра Тарасова
Від ковіду померла солістка Національної опери України та волонтерка Олександра Тарасова
Міністр Степанов самостійно визначив постачальника вакцини від ковіду, – "Медичні закупівлі"
Міністр Степанов самостійно визначив постачальника вакцини від ковіду, – "Медичні закупівлі"
У Києві дружина вдарила чоловіка-дебошира праскою по голові
У Києві дружина вдарила чоловіка-дебошира праскою по голові
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Мікробіолог, який допоміг виявити еболу, заявив про можливу нову смертельну хворобу
Мікробіолог, який допоміг виявити еболу, заявив про можливу нову смертельну хворобу
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
​Депутат Миколаївської міськради від ОПЗЖ привітав з Новим роком фотографією Путіна
​Депутат Миколаївської міськради від ОПЗЖ привітав з Новим роком фотографією Путіна
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

На Кіпрі виявили більше 10 випадків інфікування "британським" штамом коронавірусу

Також захворілих виявили в Тайланді. 

На Кіпрі виявили більше 10 випадків інфікування "британським" штамом коронавірусу
Фото: EPA/UPG

На Кіпрі виявили 12 випадків інфікування так званим британським штамом коронавірусу, який більш заразний, ніж інші.

Усі захворілі приїхали з Великобританії, пише Reuters з посиланням на міністерство охорони здоров'я Кіпру.

Загалом з 6 по 20 грудня на острові було виявлено 19 інфікованих, що приїхали з території Великобританії.

При цьому для в'їзду на Кіпр необхідно показати негативний результат тесту на коронавірус. Він має бути зробленим не раніше трьох діб від дати вильоту. 

Загальна кількість захворілих на ковід на Кіпрі складає 23 445 осіб. Спалах захворюваності розпочався у грудні, добова кількість виявлених випадків подекуди складала більше 900. 

Як пише "Укрінформ" з посиланням на видання Thai PBS World, також новий штам виявили у родини з чотирьох осіб у Тайланді. Усі вони також приїхали з Великобританії.

Нагадаємо, що у грудні в Великобританії повідомили про виявлення нового штаму коронавірусу, що має вищу заразність. Усього відомо понад 12 000 мутацій коронавірусу, оскільки він має здатність до постійних видозмін.

Однак цю, "британську" мутацію, почали виявляти і в інших країнах попри те, що чимало держав припинило авіасполучення з Великобританією.

Всесвітня організація охорони здоров'я закликала країни Європи посилити обмежувальні заходи у зв'язку з поширенням нового штаму коронавірусу у Великій Британії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також