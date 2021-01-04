На Кіпрі виявили більше 10 випадків інфікування "британським" штамом коронавірусу

Також захворілих виявили в Тайланді.

На Кіпрі виявили 12 випадків інфікування так званим британським штамом коронавірусу, який більш заразний, ніж інші.

Усі захворілі приїхали з Великобританії, пише Reuters з посиланням на міністерство охорони здоров'я Кіпру.

Загалом з 6 по 20 грудня на острові було виявлено 19 інфікованих, що приїхали з території Великобританії.

При цьому для в'їзду на Кіпр необхідно показати негативний результат тесту на коронавірус. Він має бути зробленим не раніше трьох діб від дати вильоту.

Загальна кількість захворілих на ковід на Кіпрі складає 23 445 осіб. Спалах захворюваності розпочався у грудні, добова кількість виявлених випадків подекуди складала більше 900.

Як пише "Укрінформ" з посиланням на видання Thai PBS World, також новий штам виявили у родини з чотирьох осіб у Тайланді. Усі вони також приїхали з Великобританії.

Нагадаємо, що у грудні в Великобританії повідомили про виявлення нового штаму коронавірусу, що має вищу заразність. Усього відомо понад 12 000 мутацій коронавірусу, оскільки він має здатність до постійних видозмін.

Однак цю, "британську" мутацію, почали виявляти і в інших країнах попри те, що чимало держав припинило авіасполучення з Великобританією.

Всесвітня організація охорони здоров'я закликала країни Європи посилити обмежувальні заходи у зв'язку з поширенням нового штаму коронавірусу у Великій Британії.