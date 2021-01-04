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Великобританія першою у світі починає використання вакцини Оксфордського університету і AstraZeneca

Сьогодні у шести лікарнях Сполученого королівства зроблять близько 530 000 щеплень.

Великобританія першою у світі починає використання вакцини Оксфордського університету і AstraZeneca
Фото: EPA/UPG

Велиrобританія першою у світі починає використовувати вакцину від коронавірусу AstraZeneca і Оксфордського університету.

Про це повідомляє Reuters.

Сьогодні у шести лікарнях Сполученого королівства зроблять близько 530 000 щеплень.

Найближчим часом програма буде поширена на сотні інших британських об'єктів.

В уряді сподіваються, що протягом декількох місяців буде доставлено десятки мільйонів доз.

"Це поворотний момент в нашій боротьбі з цим жахливим вірусом, і я сподіваюся, що він вселить нову надію про те, що кінець цієї пандемії близький", - заявив міністр охорони здоров'я Метт Хенкок.

Вакцина Oxford/AstraZeneca дешевша ніж від Pfizer та BioNTech і може зберігатися при температурі звичайного холодильника, що спрощує транспортування і використання. 

Нагадаємо, 22 грудня британська фармацевтична компанія AstraZeneca запевнила, що її вакцина від коронавірусу повинна бути ефективною проти нового варіанту COVID-19.

30 грудня Велика Британія першою у світі затвердила антикоронавірусну вакцину британсько-шведської компанії AstraZeneca - спільну розробку з Оксфордським університетом.

AstraZeneca - це вже друга вакцина, затверджена у Британії після того, як у грудні було схвалено препарат Pfizer/BioNTech. 

Обидві вакцини вводять двома дозами з інтервалом в декілька тижнів, але вони не призначені для змішування разом.

Вакцина під назвою AZD1222 використовує ослаблену версію аденовірусу, що викликає застуду, і котрий був розроблений для кодування білко-шипа, за допомогою якого коронавірус проникає в клітини. Після вакцинації цей білок виробляється в організмі людини, а імунна система починає атакувати коронавірус у разі зараження людини.

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