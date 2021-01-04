Великобританія першою у світі починає використання вакцини Оксфордського університету і AstraZeneca

Велиrобританія першою у світі починає використовувати вакцину від коронавірусу AstraZeneca і Оксфордського університету.
Про це повідомляє Reuters.
Сьогодні у шести лікарнях Сполученого королівства зроблять близько 530 000 щеплень.
Найближчим часом програма буде поширена на сотні інших британських об'єктів.
В уряді сподіваються, що протягом декількох місяців буде доставлено десятки мільйонів доз.
"Це поворотний момент в нашій боротьбі з цим жахливим вірусом, і я сподіваюся, що він вселить нову надію про те, що кінець цієї пандемії близький", - заявив міністр охорони здоров'я Метт Хенкок.
Вакцина Oxford/AstraZeneca дешевша ніж від Pfizer та BioNTech і може зберігатися при температурі звичайного холодильника, що спрощує транспортування і використання.
Нагадаємо, 22 грудня британська фармацевтична компанія AstraZeneca запевнила, що її вакцина від коронавірусу повинна бути ефективною проти нового варіанту COVID-19.
30 грудня Велика Британія першою у світі затвердила антикоронавірусну вакцину британсько-шведської компанії AstraZeneca - спільну розробку з Оксфордським університетом.
AstraZeneca - це вже друга вакцина, затверджена у Британії після того, як у грудні було схвалено препарат Pfizer/BioNTech.
Обидві вакцини вводять двома дозами з інтервалом в декілька тижнів, але вони не призначені для змішування разом.
Вакцина під назвою AZD1222 використовує ослаблену версію аденовірусу, що викликає застуду, і котрий був розроблений для кодування білко-шипа, за допомогою якого коронавірус проникає в клітини. Після вакцинації цей білок виробляється в організмі людини, а імунна система починає атакувати коронавірус у разі зараження людини.