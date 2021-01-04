У Грузії зафіксували "британський" штам ковіду

Інфікований - пацієнт віком понад 50 років, який почувається добре і знаходиться на ізоляції.

У Грузії зафіксували новий, "британський" штам коронавірусу.

Про це журналістам на пресконференції в Міністерстві охорони здоров'я заявив заступник керівника Національного центру з контролю захворювань Паата Імнадзе, передає "Грузія Online".

За його словами, три зразки були досліджені на новий штам, два з яких отримали негативну відповідь, а в третьому випадку був підтверджений новий штам.

Інфікований - пацієнт віком понад 50 років, який почувається добре і знаходиться на ізоляції.

За словами голови МОЗ, біологічний матеріал його контакту також вивчається. Імнадзе також зазначив, що інфікований не був у Великобританії, проте не уточнив, до якої країни він подорожував.

Імнадзе зазначив, що новий штам не відрізняється від нового коронавірусу за ступенем тяжкості або летальності, хоча від наявного штаму різниться високим ступенем передачі, тому дотримання заходів безпеки ставає ще важливішим.

Нагадаємо, у Великобританії виявлено новий штам коронавірусу, який назвали VOC 202012/01. Згідно з даними досліджень, він на 50-74% заразніший, аніж вірус SARS-CoV-2, що викликає хворобу COVID-19.

Наразі новий штам зареєстрований вже в понад 30 країнах.