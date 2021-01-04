Рятувальники знайшли тіла сімох людей, які загинули внаслідок масштабного зсуву ґрунту в селищі неподалік столиці Норвегії Осло, що стався минулого тижня.

Чотири тіла знайшли у п'ятницю та суботу, ще три - в неділю. Кілька людей досі вважаються зниклими безвісти, передає ВВС.

Рятувальники продовжують пошукову операцію, але визнають, що шанси на те, що комусь із них вдалося вижити дуже низькі.

Фото: twitter.com/yenisafakEN

Наразі владі вдалося ідентифікувати особи п'ятьох загиблих, серед них - 40-річний чоловік та його дворічна донька. Ще десятеро людей отримали травми різного ступеня важкості.

Масштабний зсув ґрунту стався в селищі Еррум, що у 25 кілометрах від Осло, минулої середи, 30 грудня. Рятувальники розповідали, що того дня їм почали надходити повідомлення від мешканців селища, які заявляли, що їхні будинки "рухаються".

Зрештою близько 30 будинків виявилися зруйнованими, деякі з них звалилися у гігантське провалля. Близько 900 людей встигли евакуюватися з селища.

Влада припускає, що причиною зсуву, вірогідно, стали рясні опади, які зробили ґрунт структурно-нестійким. Це ж заважало рятувальникам провести швидку рятувальну операцію.