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На орендованій віллі в Туреччині знайшли мертвою українку в наручниках і з пакетом на голові

Поліція схиляється до версії самогубства.

На орендованій віллі в Туреччині знайшли мертвою українку в наручниках і з пакетом на голові
Христина Новицька
Фото: hurriyet.com.tr

У турецькому місті Бодрум, що в провінції Мугла, виявили мертвою 25-річну громадянку України Христину Новицьку. Про це повідомляє Hurriuyet.

За даними турецького видання, тіло жінки знайшли 2 січня на віллі, яку вона орендувала. При цьому українка була прикута наручниками до стільця і з поліетиленовим пакетом на голові. До моменту виявлення її тіла жінка була мертва вже кілька днів. Двері та вікна будинку були зачинені, а в самій оселі не було ознак безладу.

Як встановила поліція, 31 грудня українка замовила собі їжу і більше з дому не виходила. До правоохоронних органів Туреччини звернулася її мати, яка не змогла додзвонитися дочки з України.

Основною причиною смерті жінки вважають самогубство. За даними поліції, всі три дверних замки на віллі були закриті зсередини, при цьому на вікнах будинку встановлені залізні решітки, тож пробратися в нього зовні було неможливо.

Крім того, на місці події було знайдено низку доказів, що вказують на те, що померла могла намагатися накласти на себе руки. Як пише видання, жінка тривалий час страждала від сильних головних болів і часто їздила на лікування в Україну.

У Міністерстві закордонних справ України підтвердили смерть Христини Новицької в Туреччині.

"Справа перебуває на особливому контролі консульства України в Анталії. Дипломати вже встановили контакти з турецькими правоохоронними органами, які проводять розслідування, і рідними загиблої", - зазначив речник українського зовнішньополітичного відомства Олег Ніколенко в коментарі ТСН.

За словами дипломата, українське консульство почало комплекс заходів для підготовки репатріації тіла.

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