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Трамп подовжив заборону видачі деяких американських віз та лотереї Green card

Активісти закликають Байдена скасувати обмеження. 

Трамп подовжив заборону видачі деяких американських віз та лотереї Green card
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп своїм указом подовжив термін заборони на видачу деяких робочих та іміграційних віз.

Нові обмеження чинні до 31 березня. Вони зокрема стосуються візи типу H-1B, що дає право на роботу висококваліфікованим працівникам, L - для трансферу у межах однієї компанії, J-1 (студентська). Також заборонена лотерея Green card, пише "Голос Америки".

Метою указу було надання переваги американським працівникам на ринку праці, адже епідемія "вдарила" по більшості галузей. 

"Вплив коронавірусу на ринок праці Сполучених Штатів та на здоров'я американських громад є предметом постійного національного занепокоєння", - зазначив Трамп.

Правозахисники та юристи закликали обраного президента Джо Байдена скасувати цей указ, аргументуючи це неможливістю спільного проживання багатьох родин. Однак команда Байдена поки не відповіла, чи збирається скасувати цю заборону. Байден вступить на посаду 20 січня. 

Нагадаємо, що у квітні 2020 Дональд Трамп підписав указ, який на час епідемії коронавірусу забороняє імміграцію в країну. Президент США вважав, що цей захід допоможе країні зберегти медичні ресурси під час епідемії коронавірусу.

Заборона діяла 60 днів, але у червні президент розширив обмеження і подовжив їх до кінця року.

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