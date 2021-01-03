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Зросла кількість загиблих внаслідок зсуву грунту неподалік Осло

Поліції вдалося ідентифікувати загиблого, тіло якого знайшли першим. 

Фото: news.yahoo.com

Кількість осіб, які загинули внаслідок зсуву грунту неподалік Осло, зросла до 5.

Про це пише news.yahoo.com з посиланням на AFP.

Поліції вдалося ідентифікувати загиблого, тіло якого знайшли першим. Ним виявився 31-річний Ейрік Грьонолен.

Хто інші жертви наразі не відомо.

Загалом зникло десять осіб – вісім дорослих і двоє дітей: дворічна та тринадцятирічна.

Фото: thenationalnews.com

Фото: news.yahoo.com

"У нас працює п'ять команд одночасно. Вони роблять дуже важку роботу, яка не позбавлена ризику. Тим не менше, ми добре прогресуємо", – заявив керівник рятувальної операції Горан Сіверсен на прес-конференції.

Зазначимо, трагедія сталася зранку у середу, 30 грудня у норвезького селища Еррум. Зсув грунту зруйнував і пошкодив будинки людей.

До пошуків залучили спеціальні собачі упряжки, шукати зниклих допомагають фахівці зі Швеції.

Торік улітку потужний зсув завширшки близько 800 метрів на півночі Норвегії забрав у море вісім будівель, серед яких було кілька житлових.

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