У фінському місті за ніч сталося 10 землетрусів

Пперший поштовх зафіксували перед третьої годиною ночі, до сьомої ранку відбулися ще дев'ять.

Сьогодні зранку, 3 січня у фінському місті Коувола сталася серія землетрусів.

Про це пише yle.fi з посиланням на Інститут сейсмології при Гельсінському університеті.

За даними інституту, перший поштовх зафіксували перед третьої годиною ночі, до сьомої ранку відбулися ще дев'ять.

Жителі району Корія, що в шести кілометрах від центру Коувола, почали дзвонити до служби порятунку під ранок.

Вони розповідали у квартирах відчуваються легки струси і чути дивні звуки. Як повідомили у Службі порятунку і поліції, небезпечних ситуацій або нещасних випадків не відбулося.

За попередніми даними, найбільший зі землетрусів мав магнітуду 2.0.

Зазначимо, в Коуволі з 2011 року щорічно фіксують десятки землетрусів, більшість з яких проходить непомітно.

Сейсмічно активними районами також вважаються Куусамо і місцевість навколо річки Торніойокі.

Нагадаємо, у центральній частині Хорватії з 28 грудня 2020 року тривали підземні поштовхи амплітудою від 3,7 до 6,2.