Президент Казахстану підписав закон, який ліквідовує у країні смертну кару

Казахстан після скасування смертної кари матиме право застосовувати її у воєнний час.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав закон про "Про ратифікацію Другого Факультативного протоколу до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права”, спрямований на скасування смертної кари.

Про це пише Tengrinews.kz.

Текст закону опубліковано у пресі.

"Казахстан приєднався до Міжнародного пакту, що сприяє відмові від смертної кари. Відмова від тяжкого покарання, безумовно, є важливим кроком на шляху до побудови правового суспільства, держави на основі гуманістичних принципів", – прокоментував голова Сенату Мауле Ашімбаєв.

Згідно з міжнародним протоколом, Казахстан після скасування смертної кари матиме право застосовувати її у воєнний час.

Нагадаємо, 23 вересня 2020 року у штаб-квартирі Організації Об'єднаних Націй постійний представник Казахстану при ООН Кайрат Умаров підписав Другий факультативний протокол до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, спрямований на скасування смертної кари.

Мораторій на цей вид покарання діяв у країні з 2003 року.

Єдиною в Європі та СНД країною, де застосовується смертна кара, є Білорусь.