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Ізраїль найшвидше у світі вакцинував 1 млн людей від COVID-19

В Ізраїлі фіксували показник у 11,55 дози на 100 жителів, що є найвищим показником у світі.

Ізраїль найшвидше у світі вакцинував 1 млн людей від COVID-19
Фото: EPA/UPG

В Ізраїлі менш ніж два тижні щеплення від коронавірусу зробили вже понад мільйону громадян - це понад 10% населення.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

За даними аналітично-статистичного сайту Our World in Data, створеного науковцями з британського Оксфорда, Ізраїль лідирує в світі за темпами вакцинації. Станом на п'ятницю в Ізраїлі фіксували показник у 11,55 дози на 100 жителів, що є найвищим показником у світі.

Ізраїль уже забезпечив вакцинацію понад десять відсотків свого населення, адже у країні проживає близько 9,3 мільйона осіб. 

"У п'ятницю, 1 січня, щеплення зробили мільйонному жителю країни. Ним став один із мешканців арабського селища Умм-ель-Фахм. З нагоди досягення такого числа вакцинованих до цього села прибули прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху та міністр охорони здоров'я країни Юлій Едельштейн", - пише dpa.

Нагадаємо, 19 грудня Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху першим у країні щепився від коронавірусу. Він зробив це у прямому ефірі.

Наступного дня президент Ізраїлю Реувен Рівлін вакцинувався від коронавірусу в медичному центрі "Адаса Ейн-Керем" у Єрусалимі.

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