У більшості регіонів Франції через коронавірус запроваджують комендантську годину з 18 вечора

Влада Франції у більшості регіонів через коронавірус запроваджує комендантську годину не з 20 вечора, як було раніше, а з 18.

Про це заявив Euronews речник французького уряду Габрієль Атталь.

За його словами, комендантська година з 18 вечора діятиме з суботи у 15 регіонах, серед яких Ніцца та Реймс. Проте у великих містах, таких як Париж, Марсель та Ліон, комендантська година триватиме, як і раніше, з 20 до 6 години.

Через тиждень влада Франції збирається переглянути список.

"Вірус продовжує циркулювати у Франції...з нерівністю між територіями.якщо ситуація ще більше погіршиться на певних територіях, ми приймемо необхідні рішення", - зазначив Атталь.

Нагадаємо, 17 жовтня в Парижі та найбільших містах Франції ввели комендантську годину. Порушників правил комендантської години карають штрафом 135 євро (1500 євро - в разі рецидиву).

Наприкінці листопада країна першою в Європі перетнула позначку у 2 млн заражень.