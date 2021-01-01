80-річна королева Данії вакцинувалася від коронавірусу

Королева не входить до категорій громадян, які мають отримати вакцину у першу чергу.

Королева Данії 80-річна Маргрете II вакцинувалася від коронавірусу.

Про це повідомляє DR з посиланням на пресслужбу королівського дому.

Королева не входить до категорій громадян, які мають отримати вакцину у першу чергу. Першими отримують щеплення мешканці будинків для літніх людей та персонал, другі - люди старші 65 років, які отримують вдома допомогу від соцслужб, треті - люди віком від 85 років.

Королеву вакцинують через те, що у її віці коронавірус з більшим ризиком може спричинити ускладнення, а також - тому що вона за своїми посадовими функціями зустрічається зі значною кількістю людей.

Як пише DR, більшість громадян скоріше схвалюють те, що королева як перша особа держави отримала вакцину серед перших.

У новорічній промові королева Данії зазначила, що вакцинація дає надію на тлі загальної тривоги з приводу епідемії.

Нагадаємо, 27 грудня у всіх країнах Євросоюзу розпочалася масова вакцинація від ковіду. У країнах ЄС мають вакцинувати усе населення – 450 млн осіб.

Угорщина почала вакцинацію від коронавірусу на день раніше всього ЄС. Першої партії вакцини Pfizer, яку отримала Угорщина, має вистачити на 4 875 людей.

У Німеччині 101-річній жінці у місті Хальберштадт (земля Саксонія-Ангальт) зробили перше в країні щеплення проти коронавірусу.

Велика Британія стала першою країною у світі, яка почала вакцинацію від COVID-19. Наразі вакцинували понад 600 тисяч людей.

Вакцинацію також почали у США, Сербії, Ізраїлі, Канаді, Саудівській Аравії.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху і Обраний президент США Джо Байден вакцинувалися від коронавірусу у прямому ефірі.