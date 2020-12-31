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​Папа Франциск не зможе очолити новорічну месу через проблеми зі здоров’ям

1 січня він проведе молитву "Ангел Господній", що транслюватиметься з бібліотеки Апостольського палацу.

​Папа Франциск не зможе очолити новорічну месу через проблеми зі здоров’ям
Папа Франциск
Фото: EPA/UPG

Папа Римський Франциск не очолюватиме найближчих богослужінь через проблеми зі здоров’ям.

Про це повідомив пресцентр Ватикану, передає "Радіо Свобода".

"Внаслідок болючої невралгії сідничного нерва Святіший отець сьогодні ввечері та завтра вранці не очолюватиме богослужіння при катедральному престолі базиліки Святого Петра. Однак він проведе молитву «Ангел Господній» 1 січня, що транслюватиметься з бібліотеки Апостольського палацу, як і було передбачено", – йдеться в повідомленні.

Вечірню та подячну молитву за рік, що минає, 31 грудня ввечері очолить кардинал Джованні Баттіста Ре, а святу месу 1 січня - кардинал П’єтро Паролін.

Нагадаємо, 25 грудня у вітальній промові з нагоди Різдва Папа Римський Франциск згадав про Україну та конфлікт на Донбасі.

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