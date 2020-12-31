Татарову знову не обрали запобіжний захід – прокурори відкликали клопотання про арешт
Татарову знову не обрали запобіжний захід – прокурори відкликали клопотання про арешт
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
У Росії порушили нову кримінальну справу проти Навального
У Росії порушили нову кримінальну справу проти Навального
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
У Конституційному Суді заявили, що Зеленський вийшов за межі своїх повноважень
У Конституційному Суді заявили, що Зеленський вийшов за межі своїх повноважень
Відсторонення Тупицького: у КСУ відреагували на рішення Зеленського
Відсторонення Тупицького: у КСУ відреагували на рішення Зеленського
Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення з 1 січня (оновлено)
Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення з 1 січня (оновлено)
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
Генерал Кривонос проходить свідком у справі про "державний переворот" у 2017 році - Арестович
Генерал Кривонос проходить свідком у справі про "державний переворот" у 2017 році - Арестович
ГоловнаСвіт

У Хорватії вже 4 дні тривають підземні поштовхи

 Епіцентр землетрусу знаходився біля Петрині.

У Хорватії вже 4 дні тривають підземні поштовхи
Фото: EPA/UPG

В Хорватії четвертий день поспіль тривають підземні поштовхи: 31 грудня зафіксували магнітуду у 3,7.

Про це повідомляє  Večernji list.

Нові поштовхи зафіксували зранку поблизу міст Петриня, Гліна та Сісак.

Епіцентр землетрусу знаходився біля Петрині.

Найсильніші поштовхи відбулися на початку 5 години ранку. Сьогодні вони були слабшими, аніж у попередні три дні.

Нагадаємо, 28 грудня  у центральній частині Хорватії стався землетрус магнітудою 5,2. Епіцентр землетрусу зафіксували поблизу міста Сісак, за 51 кілометр на південний схід від Загреба, на глибині 5 кілометрів.

29 грудня стався новий потужний землетрус магнітудою  6,2. Щонайменше семеро людей загинули.

Вранці 30 грудня у Хорватії сталися ще три землетруси потужністю 4.7, 4.8 та 3.9. Мешканці Петрині, Сісака та околиць провели ніч просто неба.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також