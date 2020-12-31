У Хорватії вже 4 дні тривають підземні поштовхи

В Хорватії четвертий день поспіль тривають підземні поштовхи: 31 грудня зафіксували магнітуду у 3,7.

Про це повідомляє Večernji list.

Нові поштовхи зафіксували зранку поблизу міст Петриня, Гліна та Сісак.

Епіцентр землетрусу знаходився біля Петрині.

Найсильніші поштовхи відбулися на початку 5 години ранку. Сьогодні вони були слабшими, аніж у попередні три дні.

Нагадаємо, 28 грудня у центральній частині Хорватії стався землетрус магнітудою 5,2. Епіцентр землетрусу зафіксували поблизу міста Сісак, за 51 кілометр на південний схід від Загреба, на глибині 5 кілометрів.

29 грудня стався новий потужний землетрус магнітудою 6,2. Щонайменше семеро людей загинули.

Вранці 30 грудня у Хорватії сталися ще три землетруси потужністю 4.7, 4.8 та 3.9. Мешканці Петрині, Сісака та околиць провели ніч просто неба.