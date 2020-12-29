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Хорватію сколихнув новий, потужніший землетрус

Частина Загреба залишається знеструмленою.

Хорватію сколихнув новий, потужніший землетрус

У Хорватії стався новий потужний землетрус магнітудою  у 6,2 бала за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляє RTL.

Землетрус стався 29 грудня близько 12-20 за місцевим часом і тривав понад 20 секунд. 

Було зафіксовано декілька поштовхів. Найсильніший з них - у 6, 2 бала за шкалою Ріхтера.

Землетрус відчувався на всіх території країни. Епіцентр ще не визначили.

Частина столиці Хорватії - Загреба залишається знеструмленою. Люди повиходили з будинків на вулицю. 

Наразі немає точних даних про постраждалих.

Нагадаємо, вчора у центральній частині Хорватії стався землетрус магнітудою 5,2. Епіцентр землетрусу зафіксували поблизу міста Сісак, за 51 кілометр на південний схід від Загреба, на глибині 5 кілометрів.

22 березня під час землетрусу в Хорватії обвалився дах столичного собору. Тоді у  Загребі загинув 15-річний підліток. Глибина епіцентру становила 10 км. Перший сильний поштовх відчувався протягом приблизно 10 секунд, потім пішли кілька афтершоків. Поштовхи відчувалися в сусідніх Боснії і Герцеговині, Хорватії, Угорщині, Словенії та Австрії.

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