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Іспанія складе реєстр тих, хто відмовився від вакцинації

Список не буде публічним.

Іспанія складе реєстр тих, хто відмовився від вакцинації
Фото: EPA/UPG

Влада Іспанії вестиме реєстр громадян, які відмовилися від вакцинації проти коронавірусу.

Про це заявив в інтерв'ю телеканалу La Sexta міністр охорони здоров'я Сальвадор Ілья.

За його словами, список не буде публічним і влада з максимальною повагою ставитиметься до особистих даних людей. При цьому, за словами глави МОЗ, вони поділяться даними з реєстру з європейськими партнерами.

Міністр підкреслив, що вакцинація в країні залишається добровільною. Він додав, що перемогти вірус можна шляхом вакцинації всіх.

За останніми опитуваннями, тільки 28% іспанців заявили, що не будуть робити щеплення від коронавірусу. У листопаді про це говорили 47%.

Всього в Іспанії з початку пандемії виявили 1,8 млн інфікованих коронавірусом, з них понад 50 тисяч людей померли. У країні продовжує діяти загальнонаціональна комендантська година з 23:00 до 06:00.

Нагадаємо, 27 грудня у всіх країнах Євросоюзу розпочалася масова вакцинація від ковіду. У країнах ЄС мають вакцинувати усе населення – 450 млн осіб.

Угорщина почала вакцинацію від коронавірусу на день раніше всього ЄС. Першої партії вакцини Pfizer, яку отримала Угорщина, має вистачити на 4 875 людей.

У Німеччині 101-річній жінці у місті Хальберштадт (земля Саксонія-Ангальт) зробили перше в країні щеплення проти коронавірусу.

Велика Британія стала першою країною у світі, яка почала вакцинацію від COVID-19. Наразі вакцинували понад 600 тисяч людей.

Вакцинацію також почали у США, Сербії, Ізраїлі, Канаді, Саудівській Аравії.

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