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Понад 40 тисяч: у Великобританії рекорд з кількості нових хворих на COVID-19

Крім того, зафіксовано 357 летальних випадків від коронавірусу.

Понад 40 тисяч: у Великобританії рекорд з кількості нових хворих на COVID-19
Фото: EPA/UPG

У понеділок у Великобританії виявили 41 385 нових випадків захворювання на COVID-19. Це найбільший показник з початку пандемії.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на урядовий портал, на якому публікується статистика стосовно коронавірусу.

Крім того, зафіксовано 357 летальних випадків від коронавірусу.

"Цей дуже високий рівень зараження викликає занепокоєння в той час, коли наші лікарні знаходяться в найбільш уразливому стані", - сказала медичний директор Центру громадського здоров'я Англії Івонн Дойл.

Водночас у Британії значно збільшилася кількість тестувань з часу першої хвилі пандемії - зі 100 тис. на день наприкінці травня до 500 тис. станом на 23 грудня.

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