Китайський суд засудив до 4 років ув'язнення журналістку, яка висвітлювала спалах COVID-19 в Ухані

Жінка ще в червні оголосила голодування.

Китайський суд виніс вирок громадській журналістці Жань Жан, яка повідомляла про початок коронавірусної епідемії у місті Ухань в лютому 2020 року.

Її засудили до чотирьох років ув’язнення, передає Радіо Свобода.

37-річна колишня юристка Жань записувала відео переповнених крематоріїв і лікарень, які широко розходилися соцмережами. Ці кадри показували, як місто намагається протидіяти поширенню COVID-19 на початку спалаху.

Жінку звинуватили у "пошуку приводів для сварок та провокуванні турбот" за її висвітлення хаотичної першої реакції на перші випадки.

Її адвокат Рен Куаннью повідомив, що є підстави турбуватися про здоров’я Жань. Вона оголосила голодування в червні, з того часу її годували силоміць через ніс.

Адвокат журналістки зазначив, що минулого тижня вона пообіцяла відмовлятися від їжі "до самого кінця", якщо отримає важкий вирок.

Жань Жан - перша з групи громадських журналістів, яких затримали раніше цього року через висвітлення ситуації в Ухані.

Раніше кілька країн закликали Китай прояснити обставини спалаху вірусу.

Спецслужби п’яти країн заявляли, що Пекін знав про передавання інфекції від людини до людини ще на початку грудня 2019, але мовчав до 20 січня.

Тільки 17 грудня Пекін погодився прийняти слідчу групу Всесвітньої організації охорони здоров’я, яка має виявити походження коронавірусу SARS-CoV-2.