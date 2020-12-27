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У Саудівській Аравії виявили чотири нових родовища нафти і газу

Родовища знайшла компанія “Saudi Aramco”.

У Саудівській Аравії виявили чотири нових родовища нафти і газу
Фото: EPA/UPG

У Саудівській Аравії виявили чотири нових родовища нафти і газу.

Про це пише interfax.com.ua з посиланням на саудівське інформагентство SPA.

Як повідомив Міністр енергетики Саудівської Аравії, принц Абдель Азіз бен Сальман родовища знайшла компанія “Saudi Aramco”.

Одне з нафтових родовищ було виявлено на сході країни на північний захід від міста Дахран, друге – в районі кордону з Іраком на північний захід від міста Рафха.

Запаси газу знайшли на свердловині Аль-Мінахаз, розташованій на північний захід від нафтового родовища Гавар, і на свердловині Аль-Сахбаа на південь від Гавара.

За словами міністра, “Saudi Aramco” продовжує роботу з визначення розмірів і обсягів відкритих родовищ і оцінки кількості нафти, газу і конденсату на них.

Нагадаємо, Світовий Банк прогнозує ріст цін на нафту у 2021 році. Середня ціна на нафту в 2020 році складе 41 долар за барель, в 2021 році ця цифра, як очікується, зросте до 44 доларів за барель.

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