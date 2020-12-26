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Судно, яке будує "Північний потік-2", повернулося в порт і припинило будівництво

Судно стояло в німецькому місті Вісмар.

Судно, яке будує "Північний потік-2", повернулося в порт і припинило будівництво
Фото: pikabu.ru

Баржа РФ, яка займається будівництвом газопроводу "Північний потік-2", припинила роботи і повернулася в порт.

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на портал відстеження Marine Traffic.

Як свідчать дані порталу, судно стояло в німецькому місті Вісмар з кінця вересня до початку грудня.

Після цього на два тижні баржа продовжила укладання труб, а сьогодні вранці знову повернулася в порт.

Нагадаємо, 24 грудня стало відомо, що адміністрація Трампа, чиї повноваження невдовзі спливають, готує новий раунд санкцій щодо російсько-німецького газопроводу "Північний потік-2". Нові заходи, схвалені Конгресом, будуть ухвалені "в найближчому майбутньому".

Газопровід "Північний потік-2" повинен пройти по Балтійському морю, з'єднавши постачальників з РФ зі споживачами в Європі. Його планова протяжність складе більш ніж 1,2 тис. км, пропускна здатність - 55 млрд кубометрів газу на рік. Проєкт реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.

Раніше в грудні Сенат США затвердив оборонний бюджет з $250 млн для України та санкціями проти "Північного потоку-2".

Наразі Росія намагається модифікувати власні судна для завершення будівництва газопроводу, який готовий більш ніж на 90%, що спонукало Конгрес схвалити нову серію санкцій в спробі перешкодити подальшому прогресу.

Будівництво "Північного потоку-2" зараз припинено через санкції США щодо європейських підрядників. Ці санкції набули чинності в грудні 2019 року. 

Розробник американських санкцій проти російського газогону в Європу Тед Круз висловив упевненість, що нові санкції не дозволять завершити спірний проєкт, попри спроби Кремля.

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