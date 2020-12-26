Вакцину від коронавірусу отримали всі країни ЄС, – голова Єврокомісії

Всі країни Європейського Союзу отримали вакцини від коронавірусу COVID-19.

Про це у Твіттері написала глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен.

"Сьогодні ми перегортаємо сторінку важкого року. Вакцини від COVID-19 доставили в усі країни ЄС", - зазначила вона.

За словами фон дер Ляйен, вакцинація у всьому Євросоюзі розпочнеться завтра, 27 грудня.

Today, we start turning the page on a difficult year. The #COVID19 vaccine has been delivered to all EU countries.



Vaccination will begin tomorrow across the EU.



The #EUvaccinationdays are a touching moment of unity. Vaccination is the lasting way out of the pandemic. pic.twitter.com/pYOj5vS2gV — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 26, 2020

ЄС має отримати достатньо вакцини для всього населення – 450 млн осіб.

"Вакцинація дозволить нам поступово повернутися до нормального життя. Після вакцинації ми можемо почати подорожувати, зустріти знову наших друзів та сім’ю", - заявила фон дер Ляйен.

Очільник ЄК водночас закликала європейців бути обережними і дотримуватися карантинних обмежень.

Нагадаємо, Європейське агентство лікарських засобів (EMA) сертифікувало вакцину проти коронавірусу BNT162b2, розроблену німецькою компанією BioNTech та американською Pfizer.

Велика Британія стала першою країною у світі, яка почала вакцинацію від COVID-19. Наразі вакцинували більше 600 тисяч людей.

Вакцинацію також почали у США, Сербії та Ізраїлі.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху і Обраний президент США Джо Байден вакцинувалися від коронавірусу у прямому ефірі.

У свою чергу українська влада веде переговори з Індією, Великою Британією, Францією та багатьма іншими країнами, щоб пришвидшити постачання в Україну вакцини проти COVID-19. Спочатку Україна повинна була отримати безкоштовну вакцину від коронавірусу в обсязі 8 млн доз у другому-третьому кварталі наступного року. Нині першу партію очікують наприкінці першого кварталу.

МОЗ планує протягом року вакцинувати від коронавірусу 23 млн українців. Це передбачає затверджений міністерством план вакцинації.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що Україна отримає препарати для щеплень не пізніше, ніж інші країни Європи.