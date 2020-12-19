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Нетаньяху вакцинувався від коронавірусу в прямому ефірі

Прем’єр першим у країні зробив щеплення.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху першим у країні щеплився від коронавірусу. Він зробив це у прямому ефірі.

Трансляція велася на сторінці прем'єра в Facebook.

Разом з ним вакцинувалася і міністр охорони здоров'я Юлій Едельштейн.

"Невеличка ін'єкція для людини, величезний крок для здоров' я всіх. Зробіть щеплення!" - написав Нетаньяху після вакцинації.

Фото: facebook.com/Netanyahu

Раніше канцелярія Нетаньяху повідомила, що прем'єр зробить щеплення в прямому ефірі, "щоб бути особистим прикладом і спонукати широкий загал до вакцинації".

Після вакцинації Нетаньяху заявив, що до кінця грудня в країну повинні прибути мільйони доз вакцини Pfizer. Також він закликав щепитися від коронавірусу всіх ізраїльтян.

Як повідомляли, Ізраїль ще в червні підписав контракт на поставку вакцини з корпорацією Moderna. У листопаді було підписано контракт з корпорацією Pfizer.

Також повідомлялося, що Ізраїль веде переговори з Росією про закупівлю вакцини від COVID-19.

14 грудня повідомлялося, що Нетаньяху пішов на самоізоляцію через контакт із зараженим COVID-19.

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